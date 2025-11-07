ComunicadosLocales
Nuevo taller de panadería “Pan dulces y budines”
A través del Instituto de Hotelería y Gastronomía, llamado a inscripciones del nuevo taller de panadería “Pan dulces y budines”.
Detalles del curso:
• Duración: 1 clase
• Fecha: 10 de noviembre
• Horario: 17:30 a 20:30
• Ubicación: Instituto de Hotelería – Odriozola 380 – ex estación de AFE – Colonia.
• Profesor: Luis Mario Moreira
¡Cupos limitados!
Por más información e inscripciones:
Teléfonos: 452 2 0408 / 452 2 1208
WhatsApp: 098 270 032