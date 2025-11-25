DestacadasEventosInformación General

Taller de Teatro para Niños de Rosario

En el cierre del Taller de Teatro para Niños de Rosario se presentó, en la Biblioteca Varela, la obra “Los Loros del Barrio”, dirigida por el docente de la Dirección de Cultura Martín Cabrera, quien además dictó el taller durante todo el año.

Este es el segundo año consecutivo en que se desarrolla esta propuesta en Rosario, promovida por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia.

La obra narra la historia de un grupo de niños que juega en un barrio rosarino mientras prepara una idea para el carnaval. Los vecinos los ven como una bandada de loros por su energía y ruido constante. Ese hecho, sumado al cuento “El loro pelado” de Horacio Quiroga, da pie a un viaje imaginario donde un personaje de otro tiempo los transporta al carnaval de antaño, impulsándolos a crear su propia murga, tomando el nombre de una de las pioneras del carnaval pichonero.

El espectáculo se presentó en dos funciones a sala llena, en una noche colmada de risas y emoción.

