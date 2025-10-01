Escrituración de la primera vivienda a una de las 14 familias beneficiarias del barrio La Estación

En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y la Intendencia de Colonia se concretó la escrituración de la primera vivienda a una de las 14 familias beneficiarias del barrio La Estación, en la ciudad de Rosario.

Esta primera etapa del proyecto interviene en la zona identificada como de mayor riesgo de inundabilidad. Las familias serán realojadas mediante la modalidad de compra de vivienda usada.

Este importante avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los equipos técnicos de la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Colonia y DINISU, mediante el Plan Avanzar, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de estas familias.

Luego de la firma de la escritura, se procedió a la demolición de la vivienda del asentamiento y luego se entregó la llave de la vivienda correspondiente.

Se contó con la colaboración del Municipio de la ciudad.