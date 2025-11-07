UDE: llamado a inscripción para las Becas 2026

La Intendencia de Colonia y la Universidad de la Empresa (UDE) en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo Académico, informan que se abrió el llamado a inscripción para las Becas 2026.

Estas becas están destinadas a jóvenes de todo el departamento que postulen para realizar carreras de grado, tecnicaturas y licenciaturas.

Los postulantes deben bajar el siguiente formulario: www.colonia.gub.uy/becas2026 y entregarlo en la Casa de la Cultura de Colonia, o llenarlo y enviarlo por mail a cultura@colonia.gub.uy hasta el 18 de noviembre a la hora 17:00.

El formulario de inscripción para estas becas se puede descargar de www.colonia.gub.uy/becas2026 y también de la cuenta de instagram oficial de la intendencia.

Estas Becas están destinada EXCLUSIVAMENTE a NUEVOS ESTUDIANTES, que son aquellos que no han cursado alguna Licenciatura, Tecnicatura o Analista en UDE, ni se hayan inscripto previamente.