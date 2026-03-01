DestacadasEventosLocales

Presentación de La Troupe Murga Canción y Puñadito de Arena

La Casa de la Cultura de Colonia fue escenario de una velada artística de gran calidad, con la presentación de La Troupe Murga Canción y Puñadito de Arena.

El público disfrutó de una maravillosa actuación, reafirmando el valor de nuestras expresiones populares y el compromiso de la Dirección de Cultura en promover espacios de encuentro y celebración comunitaria.

La jornada se vivió con entusiasmo y calidez, consolidando a la Casa de la Cultura como un ámbito privilegiado para la difusión del arte y nuestra identidad.

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

El cine se va de gira – Calendario en el Departamento de Colonia

8 de febrero de 2025

Convocatoria a mesa de trabajo interinstitucional para impulsar el turismo deportivo, náutico y acuático en Juan Lacaze

23 de febrero de 2026

Colonia vivió una fiesta al «compás del Tamboril»

2 de febrero de 2026

Se reunió el Comité de Emergencia y CECOED

13 de marzo de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba