La Casa de la Cultura de Colonia fue escenario de una velada artística de gran calidad, con la presentación de La Troupe Murga Canción y Puñadito de Arena.

El público disfrutó de una maravillosa actuación, reafirmando el valor de nuestras expresiones populares y el compromiso de la Dirección de Cultura en promover espacios de encuentro y celebración comunitaria.

La jornada se vivió con entusiasmo y calidez, consolidando a la Casa de la Cultura como un ámbito privilegiado para la difusión del arte y nuestra identidad.