Llega el Ferry «China Zorrilla» a Colonia

Se llevó a cabo en el Centro Cultural Bastión del Carmen una instancia informativa destinada a coordinar y organizar la llegada del ferry China Zorrilla y avanzar en una propuesta público–privada que acompañe su impacto en el territorio.

Participaron el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez; el Ministro de Turismo, Pablo Menoni; el empresario, Juan Carlos López Mena; el Senador, Carlos Moreira Reisch; el Diputado, Mario Colman; la Senadora Suplente, María de Lima; ediles departamentales, directores de la Intendencia, autoridades invitadas, junto a medios de comunicación.

Durante su alocución, Menoni elogió vivamente la innovación tecnológica de la empresa Buquebus y la apuesta de su titular Juan Carlos López Mena, expresó a su vez que este barco, no solo traerá más turistas a Uruguay y en especial a Colonia, sino que pondrá al país en primera plana a nivel mundial. El ministro destacó que Colonia es la principal puerta de turismo receptivo del Uruguay explicando que se viene una temporada muy buena por la coyuntura regional, además resaltó la promoción realizada en Argentina y Brasil. Menoni expresó también la importancia de la sinergia público privada, y el trabajo mancomunado entre gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional.

A la hora de hacer uso de la palabra, López Mena sostuvo que a lo largo de su trayectoria empresarial pasó por distintos momentos, comenzando su camino muy de abajo, dejando el mensaje que se puede llegar a donde uno quiera. El empresario naviero agradeció el recibimiento de la Intendencia de Colonia y del Ministerio de Turismo, recalcó el trabajo de los líderes tecnológicos que han construido este barco, ponderando la apuesta a este tipo de emprendimientos que cuida la naturaleza.

A su tiempo el Intendente Rodríguez resaltó la propuesta de López Mena y su empresa Buquebus, que genera trabajo para tantos colonienses, remarcando la importancia que tiene estar cerca del inversor, apoyando las inversiones privadas que redundan en oportunidades para la gente. Rodríguez destacó a su vez el trabajo de las direcciones de Turismo e Inversiones, procurando también cristalizar la política de descentralización que pregona esta administración, remarcando que el departamento de Colonia es uno solo.