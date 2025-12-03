Actividades culturales en el Municipio de Carmelo y en la capital del departamento

La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia cerró el mes de noviembre y comenzó diciembre con una intensa y exitosa agenda de actividades culturales en el municipio de Carmelo y en la ciudad de Colonia del Sacramento, abarcando danza, música y teatro.

Se realizaron con éxito las Funciones de la Escuela de Ballet Clásico de Carmelo.

A través de la Dirección de Cultura, tuvo el agrado de presentar las funciones de fin de curso de la Escuela de Ballet Clásico de Carmelo.

Los espectáculos se llevaron a cabo en el escenario del Teatro Uamá los pasados 30 de noviembre y 1° de diciembre, con entrada libre y gratuita y un teatro colmado de gente.

* En la primera parte se estrenó la pieza “Tango” de Astor Piazzolla, donde las alumnas del nivel técnico avanzado deslumbraron con su elegancia y dominio técnico.

* La segunda parte presentó el ballet “Receta con Amor” con música de Strauss, con la alegría y gracia de 33 alumnas en escena.

* El cierre fue con la pieza “Jazz” de Benny Goodman, destacada por sus excelentes efectos de iluminación, ovacionada por el público.

* Este trabajo estuvo a cargo de la Profesora Jeaninne Montans.

Concierto Aniversario del Grupo Sonantes en el Teatro Uamá

El pasado sábado 29 de noviembre se realizó el concierto de Grupo Sonantes en el Teatro Uamá de Carmelo, celebrando sus 15 años con una sala colmada de público y emociones. El grupo paseó por un amplio repertorio, recibiendo el cálido aplauso del público. Estuvieron presentes la Directora Administrativa Andrea Díaz, el Coordinador de Teatros José Luis Banchero, autoridades del Municipio de Carmelo y el Director de Cultura, Mtro. Carlos Deganello.

Inauguración de la Exposición «Ideas» en la Casa de la Cultura de Carmelo

Se invita a la comunidad a la inauguración de la exposición “IDEAS” del Taller de Pintura de Ivana Nardini para niños y adolescentes, en la Casa de la Cultura Cnel. Ig. Barrios de Carmelo.

* Fecha y Hora: Martes 5 de diciembre a las 19:30 horas.

* Las obras son el resultado de un «tránsito íntimo: búsquedas que avanzan a distintos ritmos, descubrimientos que emergen cuando el hacer se vuelve escucha, y diálogos entre intuición y mirada».

* La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 12 de diciembre.

Cierre del Taller de Juegos Teatrales para Adultos en Colonia del Sacramento

Este Jueves 4 de diciembre, a la hora 20:00, se presenta el Cierre de Fin de Curso del Taller de Juegos Teatrales para Adultos.

* El evento se realizará en el salón de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento.

* El taller funciona en AEBU Colonia y es dirigido por la Profesora Ana Cecilia García.

* La entrada es libre.

Teatro al más alto nivel – Premiados en Ceremonia Premios Florencio 2025

En la ceremonia de los Premios Florencio 2025, realizada el lunes 1 de diciembre en el Teatro Solís de Montevideo, artistas e instituciones del departamento tuvieron una destacada participación.

Se felicita especialmente a Sari Cartagena de Gruteca por su premio por “La bailarina de Maguncia”; a la Biblioteca Rodó de Juan Lacaze por el reconocimiento a Mejor Espectáculo de la Bienal con “Vitalicios”; y a la Biblioteca Varela por la mención obtenida con “El juego de la copa” en el marco del Teatro del Interior en Montevideo. Asimismo, se saluda el premio nacional a Mejor Actor Uruguayo otorgado a Martín Cabrera por “Te debía una margarita”.

La Dirección de Cultura extiende su reconocimiento a los artistas e instituciones distinguidos, cuyo trabajo honra la creación teatral y el aporte de Colonia a la cultura del país.