En el Centro Cultural AFE, el Congreso de Intendentes desarrolló su 8° sesión plenaria en conmemoración de los 30 años de la nominación del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento por Unesco. Como lo adelantamos en comunicado anterior, la jornada incluyó la asunción ad hoc del intendente Guillermo Rodríguez y audiencias con la Agencia del Cine y Audiovisual de Uruguay (Acau), Uruguay XXI, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y con adolescentes promotores de la campaña nacional “Un Trato por el Buen Trato”.

En un marco de celebración patrimonial, el Congreso de Intendentes sesionó este jueves en el Centro Cultural Nacional AFE, destacando la trayectoria del Barrio Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Mundial desde 1995.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Congreso, Nicolás Olivera, quien – tras una votación unánime— cedió la conducción al intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, siguiendo la tradición de otorgar la presidencia al jefe comunal anfitrión.

Olivera agradeció la iniciativa de realizar la sesión en Colonia y subrayó la relevancia cultural e histórica de la distinción de Unesco, además del esfuerzo permanente de la Intendencia en la protección de su patrimonio.

Rodríguez expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad coloniense y destacó que esta instancia representa un reconocimiento para el departamento, además de fortalecer la política de descentralización y cercanía territorial.

Diálogo con Secan sobre comunicación pública

Durante la sesión, el plenario recibió a la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Lic. Erika Hoffman, quien abordó temas estratégicos vinculados a la comunicación pública, el fortalecimiento del ecosistema audiovisual estatal y posibles sinergias con los gobiernos departamentales.

La audiencia permitió intercambiar sobre líneas de trabajo que promuevan la producción nacional, la democratización de contenidos y la articulación territorial en materia audiovisual.

Acau y Uruguay XXI presentaron avances hacia la Uruguay Film Commission

El Congreso también recibió a representantes de la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay (Acau) y de Uruguay XXI, quienes profundizaron en los avances del proyecto Uruguay Film Commission.

Las autoridades explicaron que el sector audiovisual uruguayo atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, tanto en producción nacional como en la atracción de rodajes internacionales. Este desarrollo, subrayaron, constituye una oportunidad para impulsar empleo, creatividad y expansión industrial.

La propuesta presentada ante el plenario incluye:

La creación de oficinas regionales de cine en coordinación con las intendencias.

Un modelo operativo unificado para permisos de filmación en todo el país.

Acciones conjuntas de promoción internacional.

Estrategias para captar producciones de gran escala, con el respaldo institucional del Congreso.

Acau remarcó que la articulación con los departamentos es esencial para consolidar una política nacional que posicione a Uruguay como destino competitivo en la industria audiovisual global.

Adolescentes presentaron la campaña nacional “Un Trato por el Buen Trato”

Uno de los momentos más significativos fue la presencia de adolescentes de distintos departamentos, protagonistas de la campaña “Un Trato por el Buen Trato”, desarrollada por JPC / Programa Claves en convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau).

Los jóvenes compartieron ante el plenario las acciones que vienen impulsando para prevenir el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, promoviendo vínculos respetuosos, participación y corresponsabilidad adulta.

La campaña de carácter participativo, lúdico y creativo forma a los adolescentes como promotores de buentrato en talleres y campamentos donde trabajan temas de convivencia, derechos, creatividad y comunicación.

Entre los elementos distintivos se destacaron:

El “carné de vacunación contra el maltrato”, un compromiso simbólico que adultos asumen al recibirlo de manos de los adolescentes.

Las instancias de multiplicación en centros educativos y comunidades, que permiten sensibilizar más allá del grupo participante.

La acción pública nacional, que acompañará el Mes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y marcará el lanzamiento del proyecto 2026–2029 de la campaña.

La presentación convocó a reflexionar sobre la importancia de generar entornos protectores y promover políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia para la niñez y la adolescencia.