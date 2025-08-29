DestacadasLocalesSalud

En la Escuela Rural N° 119 de Santa Ana tuvo lugar una nueva Feria de Salud Rural

A través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, se realizó atención a los niños que lo solicitaron; asimismo el Equipo Técnico realizó talleres a los niños.

La Dirección de Tránsito brindó una charla sobre seguridad vial, mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con una coreografía llamada “Cannon”, autoría de la docente y Directora del Ballet Juvenil de Colonia Prof. Brenda Crotti.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud públicos y privados, MIDES y ANEP.

