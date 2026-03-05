35ª Festa Nacional da Uva 2026, Caxias do Sul

La Dirección de Turismo, participó de la 35ª Festa Nacional da Uva 2026, que se celebra en Caxias do Sul.

Martín Alvarez, Director de Turismo coloniense, concurrió invitado por Felipe Gremelmaier, Secretario de Turismo e Desemvolvimento de esa Prefeitura de Río Grande do ñSul, como un paso más de las acciones de acercamiento que comenzaron con reuniones en Festuris Gramado, en noviembre del año pasado, continuaron con la visita del Secretario caxiense a Colonia en el mes de diciembre y se selló el lunes 2 de marzo con la firma de un hermanamiento entre ambos destinos.

Colonia ocupó un stand en la reconocida Feria de Río Grande, en una región de la Serra Gaucha que tiene a la vitivinicultura y el turismo entre sus más desarrolladas industrias.

En esta edición se conmemoraron 95 años de historia y los 150 años de la inmigración italiana en la región.

La Dirección de Turismo, en ese marco, presentó la oferta turística de nuestro Departamento, con acento en la enogastronomía y las actividades de la próxima Semana de Turismo.

La festividad de la Uva de “la pequeña Italia de Brasil” es uno de los mayores eventos de su tipo en el continente, atrayendo miles de visitantes a celebrar la cultura, la tradición y la producción vitivinícola de la Serra Gaúcha.

HERMANAMIENTO COLONIA – CAXIAS DO SUL

Colonia del Sacramento y Caxías do Sul, en el norte del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil) están separadas por cerca de mil kilómetros, diferenciadas por el idioma, pero unidas por muchas semejanzas. A partir de sus similitudes decidieron unirse y convertirse en ciudades hermanas.

El proyecto de ley que oficializa la unión fue promulgado por el Prefeito caxiense Adiló Didomenico, en el espacio de la Secretaría Municipal de Turismo durante la Festa da Uva, con la presencia de Martín Alvarez, Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez Ingold y su par local, Felipe Gremelmaier, impulsores de la alianza a partir de una idea nacida en Festuris (Feria Internacional de Turismo de Gramado), cuando ambos mantuvieron una reunión en la que las similitudes como la inmigración europea, producción vitivinícola, de quesos y de cerveza, así como el turismo deportivo, impulsaron la propuesta.

En los próximos días, Guillermo Rodríguez, Intendente de Colonia, con su firma, formalizará y sellará el hermanamiento entre ambas ciudades.