Coro Municipal de Colonia presenta, “EMOCIONES”

El jueves 18 de diciembre se presenta el Coro Municipal de Colonia con la propuesta “EMOCIONES”. Segmentos musicales variados en estilos y mensajes universales, con participación de todo el elenco, solistas, dúos e instrumentistas del propio coro.

EMOCIONES pretende llegar al alma de cada espectador con sus canciones y un coro versátil en interpretación de estilos universales y propuesta visual escénica fuera de lo convencional.

Durante el espectáculo también dará lugar para EMOCIONES a través de sorteos que los espectadores tendrán la posibilidad de recibir obsequios al adquirir su entrada. Gentileza de diferentes firmas comerciales del medio.

El Coro Municipal de Colonia despide el año 2025 en el que continúa festejando sus 50 años de actividad ininterrumpida.

EMOCIONES, nueva propuesta del Coro Municipal de Colonia bajo la dirección del Prof. Fernando Maddalena Balbi, jueves 18 de diciembre a las 20.30hs en el Teatro Bastión del Carmen. Entrada general $250 (incluye 3 números para sorteos).

Auspicia Dirección de Cultura IC. Colabora Grupo de Apoyo del CMC.