Delegación del Consejo de los Estados del Parlamento de la Confederación Suiza estuvo en Colonia

El departamento de Colonia recibió la visita oficial de una delegación del Consejo de los Estados del Parlamento de la Confederación Suiza.

Recorrieron el Barrio Histórico de Colonia y mantuvieron una nutrida agenda en la Colonia Suiza Nueva Helvecia, donde fueron recibidos por el Alcalde, Marcelo Alonso, y Concejales locales; en representación del Intendente de Colonia el Director de Relaciones Públicas y Prensa, Jorge Torres Badell, y representantes de las Fuerzas Vivas.

La delegación estuvo acompañada por el Embajador de Suiza en Uruguay, Alvaro Borghi.

