A los efectos de iniciar los caminos de trabajo hacia un Hermanamiento y Cooperación Técnica entre Colonia y el Municipio de Suchiloto (El Salvador), se mantuvo una reunión virtual entre la ambos gobiernos.

Participaron la Embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno; la Embajadora de Uruguay en El Salvador, Alejandra Costa; el Alcalde de Suchitoto, El Salvador, Carlos Sánchez; el Sub Jefe de Distrito de Suchitoto, Alex Quirox; el Director de Cooperación Internacional, Lic. Alfredo Martínez; y la Téc. Andrea Angeischet.