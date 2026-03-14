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Hermanamiento y Cooperación Técnica entre Colonia y el Municipio de Suchiloto

A los efectos de iniciar los caminos de trabajo hacia un Hermanamiento y Cooperación Técnica entre Colonia y el Municipio de Suchiloto (El Salvador), se mantuvo una reunión virtual entre la ambos gobiernos.

Participaron la Embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno; la Embajadora de Uruguay en El Salvador, Alejandra Costa; el Alcalde de Suchitoto, El Salvador, Carlos Sánchez; el Sub Jefe de Distrito de Suchitoto, Alex Quirox; el Director de Cooperación Internacional, Lic. Alfredo Martínez; y la Téc. Andrea Angeischet.

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