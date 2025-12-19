El Intendente de Colonia visitó el Frontón del Real de San Carlos y observó el avance de las obras

El Jefe Comunal estuvo junto al Director de Planeamiento y Patrimonio, Walter Debendetti, la Secretaria General, Belén Rico Skerl, la Secretaria Privada, Sigrid González, y medios de comunicación.

Durante la recorrida, el arquitecto Debenedetti definió que en esta etapa final del año se viene cumpliendo con los plazos por lo que dijo sentirse muy contento con el desarrollo de la obra. Expresó que es una etapa de mucho movimiento en materia de infraestructura, con elementos importantes, como desagües, saneamiento, pluviales, energía eléctrica. Estimó que se está en un 35% de la obra, que la fecha de la inauguración la determinará, como corresponde, el intendente, además de la coordinación con la Federación internacional de Paleta, pero que la fecha tentativa para culminar los trabajos sería el mes de julio.

El director de Planeamiento y Patrimonio detalló los alcances de la reforma, que incluyen: la cancha, con su muro de rebote de vidrio, la tribuna cerrada con ventanas con vidrios dobles, con un aluminio similar al de Plaza de Toros, para una mayor durabilidad, vestuarios local y visitante, baños, vestuarios de jueces, baños inclusivos, gimnasio, servicios esenciales de infraestructura, el local de la Escuela Taller Manuel Lobo, el archivo de documentos históricos, entre otras incorporaciones como salón de prensa y de eventos, además de lo que será el techado, los revestimientos exteriores y otros avances.

A su tiempo, el Intendente Rodríguez recordó que la administración del edificio estará netamente a cargo de la Intendencia de Colonia, con su dirección de deportes, y que se trata de un anhelo de larga data, gestionado y financiado con recursos genuinos de la comuna, explicando que el monto total de la obra supera los 210 millones de pesos.

Rodríguez señaló que siempre tuvo el sueño de remodelar el Frontón. Recordó que de pequeño concurrió a los mundiales de paleta junto a su padre que era un gran entusiasta del deporte, y que finalmente a través de un gran trabajo y de una importante inversión ese sueño se está materializando. Propyectó que en un futuro cercano se van a poder desarrollar torneos internacionales de dicha disciplina, apuntando también a otros deportes y apostando a generar eventos en los días de semana para revitalizar las actividades de Colonia fuera de los fines de semana.

El Jefe Comunal remarcó que esta obra va en consonancia con la puesta en valor de todo el Complejo Mihanovich, donde ya se disfruta de la espectacular Plaza de Toros y que también es uno de sus anhelos, poder recuperar la vieja usina de UTE, para lo cual ya se está en conversaciones con el directorio del ente de la electricidad. También adelantó que completaría la quimera la reconstrucción del muelle de la zona, pero lógicamente la Intendencia de Colonia no tiene la jurisdicción correspondiente.