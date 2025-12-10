Fiesta en el Barrio Histórico de Colonia

El Barrio Histórico se vistió de fiesta para celebrar el 30° aniversario de su distinción como Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO

300 artistas colonienses en 3 escenarios principales y 8 puntos de impacto cultural y artístico, exposiciones, artistas creando en vivo, propuestas gastronómicas y food trucks, vistieron de fiesta el gran escenario que fue el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, en su aniversario número 30, de haber sido distinguido por UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Quienes lo caminaron, encontraron propuestas variadas a cada paso, sorprendiéndose y disfrutando cada rincón de este lugar, patrimonio de los colonienses, del país y del mundo.

Por primera vez, un festival del interior, brindó tantas propuestas artísticas y culturales en un mismo día.

Fue un cumpleaños con invitación para todos, y quienes llegaron a la fiesta, seguro la recordarán por siempre.