Secretario de Turismo de Caxías do Sul, Felipe Gremelmaier, visitó Colonia
En el marco de respuestas a la agenda institucional de reuniones y encuentros realizadas en el marco del Festival de Turismo de Gramado (Festuris), visitó nuestro Departamento el Secretario de Turismo de Caxías do Sul, Felipe Gremelmaier.
Paseó por el Barrio Histórico Patrimonio Mundial y visitó la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento y experimento nuestros sabores de vinos en Colonia Oeste (Almacén La Capilla – Bodega Cordano y Pueblo Tannat) y quesos en Colonia Este (La Cremerié y La Cumbre) acompañado por el Director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez.
Continuando lo conversado en Gramado se avanzó en líneas de trabajo y el proyecto de hermanamiento, no solo turístico, sino también cultural, entre nuestro Departamento y el municipio de Rio Grande do Sul que cuenta con una población aproximada al medio millón de habitantes y un importante avance en desarrollo turístico.