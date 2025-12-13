Inauguración de obras de remodelación del muelle deportivo de madera de la ciudad de Colonia

Se llevó a cabo el acto inaugural de las obras de remodelación del muelle deportivo de madera de la ciudad de Colonia del Sacramento, en un acto que contó con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, el Presidente de la Administración Nacional de Puertos Pablo Genta, el Director Nacional de Turismo Cristian Pos, el Presidente del Consejo Ejecutivo Honorario Colonia Punto Focal ante UNESCO Jorge Assandri y el Presidente de la Empresa Stiler Marcos Taranto.

Se contó con la presencia de autoridades nacionales, departamentales, locales, vecinos y medios de comunicación.

En el comienzo de la parte oratoria, el Intendente Rodríguez destacó las visitas de la ANP y todas las actividades que se han encarado de forma conjunta con la Intendencia de Colonia. Resaltó la importancia de la realización de este tipo de obras que redundan en beneficio para la población local y los turistas. Expresó que se viene un año realmente muy bueno para los puertos del departamento, teniendo en cuenta que el de Colonia es el principal punto de ingreso de turistas a nuestro país, pero también haciendo hincapié en la trascendencia de los puertos deportivos, como en Carmelo o Riachuelo. Destacó también el principal puerto granelero del país, Nueva Palmira, culminando su alocución sugiriendo a ANP que tenga en cuenta la terminal del Arroyo de las Vacas de Carmelo, habida cuenta de la importancia que tiene ese punto para la conectividad con Argentina.

Por su parte, Taranto expresó que su firma, al ser responsable de esta obra, experimenta una gran alegría, resaltando la renovación de este muelle en un casco histórico tan significativo, con una estructura de hormigón independiente que va a permitir aportar 34 amarras al puerto deportivo, en armonía con la madera especial de curupay desde Bolivia y la luminaria especial que contiene. Agradeció a ANP y a todo el personal de Stiler, resaltando el desarrollo que aporta la inversión y el empleo que este tipo de iniciativas genera. Por último, recordó que se sigue apostando por Colonia, con la terminal nueva, con el buque China Zorrilla, y definió este puerto deportivo como una joyita para el departamento.

A su tiempo, Assandri expresó la relevancia de los puertos de Colonia, realizó una breve reseña de la historia conjunta de la ciudad y su circuito portuario. Repasó la actividad de los edificios contiguos al muelle, recordando la actividad de la aduana y del cuartel, destacando que de la época colonial subsiste el edificio que hoy es el Museo Espacio Español, amén de ser una estructura portuguesa. Detalló las características arquitectónicas de la zona, haciendo un racconto de las actividades que se generaban en la zona, desde la época colonial al presente. Destacó los 100 años del puerto comercial nuevo, que se trasladó del lugar en cuestión a su actual ubicación, ponderando la injerencia del mismo en la vida de los colonienses hasta el presente, siendo la principal puerta de ingreso de turistas a nuestro país.

Posteriormente, Pos felicitó a ANP y a todas las instituciones involucradas en este proyecto, portando el saludo y las felicitaciones del Ministro, Pablo Menoni. Recordó que Colonia es uno de los departamentos más presente en las acciones del Ministerio de Turismo, principalmente ante los desafíos que una nueva temporada de verano supone. El director nacional de Turismo, planteó que la temporada se presume interesante, pero hay que seguir redoblando el compromiso para seguir potenciando el destino de manera mancomunada, de forma interinstitucional. Finalmente dedicó un mensaje a los vecinos del Barrio Sur que vuelven a disfrutar de una parte de su simbología e identidad.

Por último, Genta agradeció la presencia de todos los concurrentes y la hospitalidad del Intendente de Colonia, también a las demás autoridades departamentales y nacional, a los funcionarios de ANP y a los vecinos del barrio y la ciudad. Puso énfasis en el haber podido continuar este proyecto que comenzó en el período pasado con el ex presidente de ANP Juan Curbelo y el ex vicepresidente del organismo Daniel Loureiro. Resaltó el rol de los puertos deportivos que generan ingresos y riquezas para el país, procurando brindar las mejores condiciones para los nautas. Sostuvo que la actividad turística es muy importante para Colonia y Uruguay, a la vez que reivindicó la trascendencia de poder recuperar este paseo público para colonienses y visitantes, revitalizando y poniendo en valor la relación entre ciudad y puerto. Finalmente anunció que se va a ampliar la licitación para poder construir una pasarela que va a unir el muelle de madera con la escollera Santa Rita, ampliando las amarras y constituyendo un gran paseo, impactando positivamente en la ciudad.