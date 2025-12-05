Llamado Público para cargos zafrales de Auxiliar de Servicio

Llamado Público para 6 cargos zafrales de Auxiliar de Servicio para mantenimiento de los baños públicos de la ciudad de Colonia del Sacramento

De acuerdo con la Resolución 1536/2025 de fecha 1° de diciembre de 2025, recaída en el expediente EE2025/83001/09942, la Intendencia de Colonia, convoca a un llamado de méritos y antecedentes, a aspirantes para cubrir: seis (6) cargos zafrales de Auxiliar de Servicio Ad1 en la Dirección de Limpieza para desempeñarse en el mantenimiento de los baños públicos de la ciudad de Colonia del Sacramento, desde 15 de diciembre 2025 al 15 de abril 2026.

El período de inscripción va desde el 3 de diciembre hasta el 10 de diciembre de 2025, inclusive.

CONDICIONES Y REQUISITOS:

www.colonia.gub.uy/llamadoslaborales