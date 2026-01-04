DestacadasEventosLocales

Viví el Verano en Colonia

Arrancó la movida en Nueva Palmira.
Dársena Higueritas

ACTIVIDADES :
Música y DJ , actividades deportivas , feria gastronómica y artesanal , artistas plásticos, premios y sorteos .

19:00 Hs
: Zumba (clase abierta)
20:00 Hs : Escenario Móvil
Diego Araujo · Ulises Callero · Tabaré Pedrosa · Matías Valdez

Escaneá el QR y participá por gorras, remeras y una sombrilla

Todo el departamento disfruta de la movida estival y las diferentes ciudades te esperan para conocer y dusfrutar.

