Viví el Verano en Colonia

Arrancó la movida en Nueva Palmira.

Dársena Higueritas

ACTIVIDADES :

Música y DJ , actividades deportivas , feria gastronómica y artesanal , artistas plásticos, premios y sorteos .

19:00 Hs

: Zumba (clase abierta)

20:00 Hs : Escenario Móvil

Diego Araujo · Ulises Callero · Tabaré Pedrosa · Matías Valdez

Escaneá el QR y participá por gorras, remeras y una sombrilla

Todo el departamento disfruta de la movida estival y las diferentes ciudades te esperan para conocer y dusfrutar.