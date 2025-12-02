Talleres de capacitación en el Club Plaza de Nueva Helvecia

En el Club Plaza de Nueva Helvecia se realizaron Talleres de capacitación a cargo de la Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), dependiente el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Los mismos fueron dictados por Macarena Campligia y Ec. Pablo Pereira, y el conversatorio estuvo a cargo de Lourdes Zetune, encargada de la Unidad de Género del Ministerio.

Se trató de una actividad organizada en conjunto por la Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), Municipio de Nueva Helvecia e Intendencia de Colonia.