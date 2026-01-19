La Intendencia de Colonia, a través Secretaría de Extensión Social, dentro de su programa de políticas educativas y de inclusión para acceder en forma igualitaria a las oportunidades de estudio informa que ya están disponibles los Formularios de Becas de Transporte para Estudiantes del Departamento de Colonia de las distintas localidades urbanas. Los formularios deberán ser entregados con todos los datos solicitados entre el 2 y el 27 de febrero del 2026, en las mismas Oficinas Administrativas que lo retiren.

Este Programa está dirigido a ayudar a las Familias del Departamento de Colonia cuyos hijos sean estudiantes de distintas localidades que quieran continuar sus estudios dentro o fuera de nuestro Departamento.

Las solicitudes serán estudiadas por un Equipo Técnico y entregados a la Comisión de Becas de Transporte dependiente de Secretaría de Extensión Social, la cual evaluará escolaridad, situación socio- económica, tipo de curso o carrera a realizar y lugar de residencia de los postulantes.

En el caso de la Beca de Transporte para Estudiantes del Departamento de Colonia para las distintas localidades urbanas consta de un subsidio del costo del abono o de pasajes para aquellos que estudien fuera del Departamento durante el período de mayo a noviembre.

SE PUEDE RETIRAR EL FORMULARIO EN:

* Secretaría de Extensión Social de Colonia – Rivera 270

* Municipio de Tarariras

* Escuela del Hogar de La Paz

* Escuela del Hogar de Valdense

* Municipio Florencio Sánchez

* Escuela del Hogar de Miguelete

* Casa de la Cultura Conchillas

* Escuela del Hogar de Nueva Helvecia

* Escuela del Hogar de Cufré

* Municipio de Nueva Palmira

* Oficina local de la Intendencia de Colonia en Juan Lacaze

* Casa de la Cultura de Carmelo

* Casa de la Cultura de Ombúes

* Oficina Administrativa de Rosario de la Intendencia de Colonia

* A través de la web https://www.colonia.gub.uy/becastransporte2026

Por consultas dirigirse a Extensión Social

* Tel. 4523 7410/ 098520888

* Correo: extension.social@colonia.gub.uy