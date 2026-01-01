DeportesDestacadasEventos
Centro Barrial El General: actividades de verano
Durante el Verano 2026 el Centro Barrial El General – Colonia del Sacramento te espera con cursos y talleres pensados para todas las edades, para disfrutar el verano desde el arte, el movimiento, la música, el juego y la tecnología.
Inscripciones e información a partir del 2 de enero
Las inscripciones se realizarán directamente a través de cada docente / tallerista.
Centro Barrial El General – Colonia del Sacramento
Toda la información se estará comunicando por nuestras redes oficiales:
Instagram: @barrial_elgeneral
Facebook: Centro Barrial El General
Seguinos y enterate de todas las propuestas del verano.