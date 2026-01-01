Centro Barrial El General: actividades de verano

Durante el Verano 2026 el Centro Barrial El General – Colonia del Sacramento te espera con cursos y talleres pensados para todas las edades, para disfrutar el verano desde el arte, el movimiento, la música, el juego y la tecnología.

Inscripciones e información a partir del 2 de enero

Las inscripciones se realizarán directamente a través de cada docente / tallerista.

Centro Barrial El General – Colonia del Sacramento

Toda la información se estará comunicando por nuestras redes oficiales:

Instagram: @barrial_elgeneral

Facebook: Centro Barrial El General

Seguinos y enterate de todas las propuestas del verano.