Uruguay Cartel 2025: un fin de semana redondo a puro diseño

Colonia del Sacramento volvió a ser el punto de encuentro del diseño gráfico con la 4ª edición de Uruguay Cartel.
Durante el 10 y 11 de octubre, el Bastión del Carmen se llenó de exposiciones, charlas, workshops, actividades y música, en un ambiente creativo y vibrante.

✨ Inauguración de exposiciones a sala llena
🗣️ Charlas con grandes referentes de Uruguay, Argentina y Polonia
🎓 Workshops con estudiantes y jóvenes diseñadores
🌅 Un cierre perfecto con el sunset del sábado

Uruguay Cartel volvió a confirmar su lugar como un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde el diseño se vive en comunidad.

Sponsors principales: Embajada de Polonia, Intendencia de Colonia, Montes del Plata y Cromo, y de nuestro aliado cultural ORT Uruguay, junto a todos los auspiciantes y colaboradores que lo hicieron posible.

