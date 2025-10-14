Uruguay Cartel 2025: un fin de semana redondo a puro diseño

Colonia del Sacramento volvió a ser el punto de encuentro del diseño gráfico con la 4ª edición de Uruguay Cartel.

Durante el 10 y 11 de octubre, el Bastión del Carmen se llenó de exposiciones, charlas, workshops, actividades y música, en un ambiente creativo y vibrante.

✨ Inauguración de exposiciones a sala llena

🗣️ Charlas con grandes referentes de Uruguay, Argentina y Polonia

🎓 Workshops con estudiantes y jóvenes diseñadores

🌅 Un cierre perfecto con el sunset del sábado

Uruguay Cartel volvió a confirmar su lugar como un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde el diseño se vive en comunidad.

Sponsors principales: Embajada de Polonia, Intendencia de Colonia, Montes del Plata y Cromo, y de nuestro aliado cultural ORT Uruguay, junto a todos los auspiciantes y colaboradores que lo hicieron posible.