Delcy Rodríguez insta a EEUU a dejar de interferir en asuntos de Venezuela: «Ya basta de órdenes»

Rodríguez aseguró hace días que no tiene «temor alguno» en abordar las diferencias con la Administración Trump y afirmó que «si algún día» tuviera que ir a Washington en calidad de presidenta encargada lo haría «de pie, no arrastrada».

«Vamos con espíritu de grandeza, de dignidad y de honor. Vamos a la batalla diplomática frente a frente y le hemos dicho: No tenemos miedo, ¡Ya basta de las órdenes de Washington sobre lo político en Venezuela! ¡Ya basta de potencias extranjeras!», ha declarado en un acto ante un grupo de trabajadores en la refinería Puerto La Cruz, en la costa del estado de Anzoátegui.