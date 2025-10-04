“Colonia enamoró” en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires

Colonia participó con éxito de la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires. En el pabellón del Ministerio de Turismo, nuestro destino, integrado por una nutrida delegación público-privado realizó importantes acciones y eventos promocionales del Departamento en su conjunto.

La Intendencia, a través de su Dirección de Turismo, y la Asociación Turística del Departamento de Colonia, desarrollaron un destacado programa de actividades. Durante todas las jornadas en un espacio propio y también en el espacio compartido de Región Centro Sur, operadores privados de Turismo y funcionarios de la Dirección de Turismo promocionaron Colonia, personajes de época obsequiando chocolates Extrablatt y lapiceras que vinculan directo a la página web de Colonia, fueron atractivos para público en general y profesionales participantes de la FIT.

El día domingo se realizó una acción de juegos de preguntas y respuestas en la que se obsequiaron experiencias turísticas en Colonia.

El Director de Turismo de la Intendencia, Martín Alvarez, mantuvo una intensa agenda de reuniones, con acento en agencias de viaje emisivas hacia Colonia y se destaca una reunión mantenida con el Director de la Agencia Córdoba Turismo, Marcos Baradiotti, fortaleciendo la intención de acentuar nuestra presencia en ese destino.

El punto central fue el lunes 29, con presencia del Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, acompañado del Presidente de la Junta Departamental Felix Osinaga, Ediles Departamentales integrantes de la Comisión de Turismo, la Secretaria General Claudia Maciel, Directores de la Intendencia, se lanzó la campaña promocional de primavera-verano, “Me enamoré de Colonia”, en el que también participaron autoridades nacionales, operadores turísticos, reconocidas figuras del espectáculo argentino y prensa, tanto de nuestro país como de la República Argentina.

Presentado el video promocional la Intendencia, junto con la Asociación Turística del Departamento de Colonia y los grupos Bodegas de Colonia y Ruta del Queso, invitó a una degustación de vinos y quesos de Colonia.

La Intendencia de Colonia agradece al Ministerio de Turismo y a los operadores turísticos privados de Colonia que apoyaron esta acción en una de las ferias promocionales más importantes del mundo, en la que participaron 51 países y que es visitada por miles de participantes durante las 4 jornadas realizadas en la Rural de Palermo, Buenos Aires.

Especialmente agradecemos a la Asociación Turística del Departamento de Colonia, Cámara Hotelera de Colonia, Grupo Bodegas de Colonia, Grupo Rutas del Queso de Colonia, Colonia Experiences, Sheraton Colonia, Casa del Sol, Sacramento Management, Hotel Mon Petit, Extrablatt Chocolates, La Vinoteca de la Colonia, Comarca Las Liebres; Bodegas: Los Cerros de San Juan, Hacienda del Sacramento, Los Pinos, Del Quintón, Buena Vista, Fripp, Pueblo Tannat, El Legado, Narbona; Queserías: La Cumbre, Dufau, Landkase.

Firma de Convenio entre la Junta Departamental de Colonia y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El martes 30 en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló un importante acto donde se suscribió un Convenio entre la Junta Departamental de Colonia y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Presidente Felix Osinaga y el Vicepresidente Primero Matías Damián López, respectivamente, en presencia del Intendente de Colonia Guillermo Rodríguez.

La delegación de la Junta Departamental de Colonia estuvo integrada por los Ediles María Magdalena Fuentes (Primer Vicepresidente), Eduardo Helbling (Presidente de la Comisión de Turismo), Emilio Della Santa, Alejandro Brusco, Mónica Rivero, Victoria Cejas, Nahuel Morosi, Julio C. Urán, Graciela Garbarino y la Secretaria del Cuerpo Claudia Maciel Raimondo. Los Directores de la Intendencia Jorge Torres Badell (Relaciones Públicas y Prensa) y Martín Álvarez Ingold (Turismo), participaron también de esta actividad.