Formulario de solicitud de apoyo para limpieza y mantenimiento en tajamares

La Intendencia de Colonia pone en conocimiento que ante el déficit hídrico que afecta al sector agropecuario en el departamento, está disponible para el año 2026 un formulario de solicitud de apoyo para realizar limpieza y mantenimiento en tajamares cuyas condiciones estructurales afecten la unidad productiva, en predios productivos familiares de hasta 60 Hás.

El formulario se debe completar desde la página web de la Intendencia:

www.colonia.gub.uy/limpiezatajamares

Este apoyo está dirigido a Productores del Departamento de Colonia, con predios productivos de hasta 60 hectáreas de explotación.