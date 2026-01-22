DestacadasLocales

Postulantes a integrar la Incubadora Virtual Primer Paso

El viernes 16 de enero la Dirección de Cooperación Internacional comenzó las charlas de preparación de los postulantes a integrar la Incubadora Virtual Primer Paso, con una jornada de coaching e intercambio con los emprendedores seleccionados por los Municipios en este programa de descentralización de la gestión de la Dirección, de acuerdo a los postulados dictados por el Intendente coloniense de trabajar cerca de la gente.

A través de diferentes encuentros se seguirán brindando detalles y lineamientos a seguir para seguir con la preparación y brindar toda la información necesaria al respecto.

