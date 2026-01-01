ComunicadosDestacadasLocales

Instituto The English Rose

Queridos alumnos y familias del Instituto The English Rose:

Al llegar al último día de este 2025, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo, el compromiso y la confianza que han depositado en nosotros a lo largo del año. Cada clase, cada esfuerzo y cada logro compartido nos motivan a seguir creciendo y mejorando.

Deseamos que el 2026 llegue cargado de nuevos desafíos, oportunidades y aprendizajes, y que sea un año de pleno crecimiento académico y profesional para todos.

Gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa.

Con afecto,
Staff del Instituto The English Rose
Marta, Maria Eugenia, Karla, Serena y Ana Maria

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Los chicos de Bielsa: los convocados

2 de septiembre de 2025

Lanzamiento de la Fiesta de la Primavera en Tarariras

29 de octubre de 2025

Fiesta de fin de curso en Casa de la Cultura – anexo Progreso

21 de noviembre de 2025

12ª Reina Departamental Costa del Inmigrante – Colonia

3 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba