Queridos alumnos y familias del Instituto The English Rose:

Al llegar al último día de este 2025, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo, el compromiso y la confianza que han depositado en nosotros a lo largo del año. Cada clase, cada esfuerzo y cada logro compartido nos motivan a seguir creciendo y mejorando.

Deseamos que el 2026 llegue cargado de nuevos desafíos, oportunidades y aprendizajes, y que sea un año de pleno crecimiento académico y profesional para todos.

Gracias por ser parte de nuestra comunidad educativa.

Con afecto,

Staff del Instituto The English Rose

Marta, Maria Eugenia, Karla, Serena y Ana Maria