Eco Feria Departamental en el Centro Barrial El General

El próximo sábado 13 de setiembre de 10:00 a 15:00 horas, se realizará la Eco Feria Departamental en el Centro Barrial El General de Colonia del Sacramento.

Más de 30 feriantes y artesanos participarán ofreciendo productos amigables con el medio ambiente. La jornada contará con una variada propuesta cultural y formativa:

* Charla sobre paisajismo a cargo de Mónica Rodas.
* Música en vivo con el grupo Por la Vuelta.
* Danza: presentación del grupo Pericón de los Suspiros.
* Taller de armado de cajas a cargo de María Delpino.
* Proyección del documental La Aurora, el principio del camino.

Organiza: Programa Manos a la Tierra.
Colabora: Dirección Departamental de Cultura.

Informes e inscripciones: 092 058 586.

