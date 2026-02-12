Actividades de Carnaval
La Intendencia de Colonia, apoya las siguientes actividades de Carnaval, organizadas por las instituciones que se presentaron solicitando colaboración.
Club Atlético Barrio Sur
Club Atlético Peñarol de Colonia, 21/2 Carnaval bailable, sede Social Gral. Flores 285
Club Nacional de Colonia Evento Carnaval
La Verbena, 14/02 Bastión del Carmen además de la Feria música en vivo
10 de Mayo, Coop. Esica, Covideco, Babys El general, Club de Leones, Caracú Quemao, 21/03 Desfile, grupos musicales, en el Parque Lineal del General
Club Atlético Sarandí, 7/03 Cancha de Fútbol Club Sarandí Cierre de Carnaval con música en vivo
Complejo de Viviendas Jardín, 22/02 Tablado con Corso y Desfile de Comparsas, Av. J Carballo hasta Las Rosas
Huracán Fútbol Club, 20/02 calle Uruguay
Comisión Carnaval de Rosario del 12 al 17 de febrero
Club Atlético El Parque, 7 y 8 de marzo
Late Palmira, 16/02 Anfiteatro Barrio Asencio, Nueva Palmira
CUOPYC 7/02 Cuopyc
Arrabal Sabalero Murga 18/02 Plaza Pública de J. Lacaze
Comisión de Carnaval de La Paz, 13, 16, 18, 19 y 20/02 actividades en la Sede del Club Nacional y algunos días en el Centro Social
Club Nacional La Paz Baile en el Club Nacional La Paz
Club Náutico Concordia de La Paz, 14 y 15/02 Travesía en el Arroyo Cufré, musicales en la explanada del Club
Comisión Amigos Playa Artilleros, 22/02 rambla costanera, zona de los baños.
Club Peñarol de Tarariras, 6/03 Actividad Musical en el Gimnasio del Club Peñarol Ruta 50
La Nueva Reina del Empuje, 20/03 Desfile, escenario, plaza de comidas y paseos artesanos en Estación Afe
Juventud Unida Fútbol Club, 14 y 16/02 Calle principal de Pueblo Gil frente al Club
Club Atlético Colonia F. Sánchez, 7, 8 y 22/02 Plaza Artigas, Florencio Sánchez
A Grapa y Limón, 17, 20 y 21/02 Plaza Saravia, San José, Colibrí
Sud América Fútbol Club, 16/02 Tablado de Carnaval en el Club Social
Grupo Carnavalero de Carmelo junto al Municipio e Intendencia, 15/2 y 22/2 Desfile Carnaval por calle 19 de abril
El Carnaval llega a los barrios, 22 al 26/02 en Plaza barrio Mugglin, Parque José P. Varela Nueva Helvecia
Sub Comisión Patín Peñarol Fecha del Evento 21/02