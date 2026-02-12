La Intendencia de Colonia, apoya las siguientes actividades de Carnaval, organizadas por las instituciones que se presentaron solicitando colaboración.

Club Atlético Barrio Sur

Club Atlético Peñarol de Colonia, 21/2 Carnaval bailable, sede Social Gral. Flores 285

Club Nacional de Colonia Evento Carnaval

La Verbena, 14/02 Bastión del Carmen además de la Feria música en vivo

10 de Mayo, Coop. Esica, Covideco, Babys El general, Club de Leones, Caracú Quemao, 21/03 Desfile, grupos musicales, en el Parque Lineal del General

Club Atlético Sarandí, 7/03 Cancha de Fútbol Club Sarandí Cierre de Carnaval con música en vivo

Complejo de Viviendas Jardín, 22/02 Tablado con Corso y Desfile de Comparsas, Av. J Carballo hasta Las Rosas

Huracán Fútbol Club, 20/02 calle Uruguay

Comisión Carnaval de Rosario del 12 al 17 de febrero

Club Atlético El Parque, 7 y 8 de marzo

Late Palmira, 16/02 Anfiteatro Barrio Asencio, Nueva Palmira

CUOPYC 7/02 Cuopyc

Arrabal Sabalero Murga 18/02 Plaza Pública de J. Lacaze

Comisión de Carnaval de La Paz, 13, 16, 18, 19 y 20/02 actividades en la Sede del Club Nacional y algunos días en el Centro Social

Club Nacional La Paz Baile en el Club Nacional La Paz

Club Náutico Concordia de La Paz, 14 y 15/02 Travesía en el Arroyo Cufré, musicales en la explanada del Club

Comisión Amigos Playa Artilleros, 22/02 rambla costanera, zona de los baños.

Club Peñarol de Tarariras, 6/03 Actividad Musical en el Gimnasio del Club Peñarol Ruta 50

La Nueva Reina del Empuje, 20/03 Desfile, escenario, plaza de comidas y paseos artesanos en Estación Afe

Juventud Unida Fútbol Club, 14 y 16/02 Calle principal de Pueblo Gil frente al Club

Club Atlético Colonia F. Sánchez, 7, 8 y 22/02 Plaza Artigas, Florencio Sánchez

A Grapa y Limón, 17, 20 y 21/02 Plaza Saravia, San José, Colibrí

Sud América Fútbol Club, 16/02 Tablado de Carnaval en el Club Social

Grupo Carnavalero de Carmelo junto al Municipio e Intendencia, 15/2 y 22/2 Desfile Carnaval por calle 19 de abril

El Carnaval llega a los barrios, 22 al 26/02 en Plaza barrio Mugglin, Parque José P. Varela Nueva Helvecia

Sub Comisión Patín Peñarol Fecha del Evento 21/02