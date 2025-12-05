En el marco de la respuesta interinstitucional a la crisis fitosanitaria generada por la presencia del Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus), una de las plagas más agresivas para las palmeras a nivel mundial, bajo la coordinación operativa del CECOED, se remite la planilla correspondiente al cronograma de trabajo y al itinerario de intervenciones preventivas previstas en el departamento.

El documento detalla las localidades y zonas específicas en las que se procederá a la aplicación de tratamientos preventivos dirigidos a la Palmera Canaria (Phoenix Canariensis), especie particularmente vulnerable al ataque de esta plaga. Cada punto geográfico cuenta con su fecha estimada de intervención, permitiendo a los vecinos conocer con antelación la planificación establecida.

Las tareas serán ejecutadas por la Dirección de Paseos Públicos, en coordinación con la empresa especializada contratada para la realización de tratamientos biológicos de base fúngica. Este tipo de control, recomendado para procesos de contención y manejo integrado de plagas, busca disminuir la capacidad de desarrollo y propagación del insecto, preservando al mismo tiempo la biodiversidad local y reduciendo el uso de productos de impacto químico elevado.

El comienzo de las intervenciones está previsto para la próxima semana.

Cabe señalar que, debido a la naturaleza de los productos biológicos utilizados y a la necesidad de asegurar su correcta eficacia, el cronograma podrá ajustarse según las condiciones climáticas, las cuales pueden determinar la reprogramación de algunas actividades, en función de garantizar un trabajo seguro y efectivo para el personal y para el arbolado urbano.

La Intendencia reafirma su compromiso con la salud vegetal, la protección del paisaje urbano y la seguridad ambiental, entendiendo que la presencia del Picudo Rojo representa un riesgo relevante para el patrimonio natural del departamento. En este sentido, se solicita a la ciudadanía mantener una actitud colaborativa, informándose a través de los canales oficiales y comunicando cualquier sospecha de afectación en palmeras particulares.

Finalmente, se recuerda a la población que las intervenciones a realizar sobre rutas nacionales no se encuentran bajo la jurisdicción departamental, por lo que su planificación y ejecución corresponden exclusivamente a los organismos nacionales competentes.