Comunicados

La Convocatoria a talleristas interesados en dictar cursos y talleres en modalidad particular

A través de la Dirección de Cultura, convoca a talleristas interesados en dictar cursos y talleres en modalidad particular en la Casa de la Cultura de Ombúes de Lavalle.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar la oferta cultural y educativa para la comunidad, promoviendo espacios de formación y desarrollo artístico abiertos a diferentes disciplinas y propuestas.

Las personas interesadas deberán enviar por correo electrónico su propuesta de taller o curso para su evaluación.

Recepción de propuestas:
culturaombuesdelavalle@colonia.gub.uy
Tel 4576 2993

Se invita a participar a docentes, artistas y talleristas de diversas áreas que deseen formar parte de la programación cultural local.

