Pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana, Ejercicio 2026

La Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración, informa el calendario de pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana, Ejercicio 2026.

La fecha de inicio es el miércoles 8 de abril.

1a. CUTOA vence el 8 de mayo

2a. CUOTA vence el 26 de junio

3a. CUOTA vence el 21 de agosto

4a. CUOTA vence el 23 de octubre

5a. CUOTA vence el 23 de diciembre

Pagando el total dentro del plazo de la 1a. cuota un 10% de descuento

Por pago en fecha de cada cuota 5% de descuento

Se recuerda que se puede pagar en las Oficinas de la Intendencia en todo el Departamento y Montevideo, en las Redes de Cobranza y a través de la web www.colonia.gub.uy