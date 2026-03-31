ComunicadosDestacadasInformación General

Pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana, Ejercicio 2026

La Intendencia de Colonia a través del Departamento de Hacienda y Administración, informa el calendario de pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana, Ejercicio 2026.

La fecha de inicio es el miércoles 8 de abril.

1a. CUTOA vence el 8 de mayo
2a. CUOTA vence el 26 de junio
3a. CUOTA vence el 21 de agosto
4a. CUOTA vence el 23 de octubre
5a. CUOTA vence el 23 de diciembre

Pagando el total dentro del plazo de la 1a. cuota un 10% de descuento

Por pago en fecha de cada cuota 5% de descuento

Se recuerda que se puede pagar en las Oficinas de la Intendencia en todo el Departamento y Montevideo, en las Redes de Cobranza y a través de la web www.colonia.gub.uy

Publicaciones relacionadas

Licitaciones de Paradores en Carmelo

18 de septiembre de 2025

Con el «código penal»: Valdense forzó una finalísima

18 de septiembre de 2025

Instalación del tomógrafo en Hospital de Colonia

21 de octubre de 2025

Sudamericano clasificatorio, Brasil 2025

31 de agosto de 2025
Botón volver arriba