Taller de Huerta del Programa Manos a la TierraLa Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Género y Generaciones, realizará una importante acción que replicará en tres localidades de nuestro departamento: Cufré, Miguelete y Tarariras.

Se trata de un Taller de Huerta del Programa Manos a la Tierra que orienta Nicolás Vodanovich, dirigido a Mujeres de todas las edades, en el marco justamente del Mes de la Mujer.

Las fechas de realización de este Taller son las siguientes:

Jueves 19 de Marzo, de 17 a 19:30, Salón de AFE de CUFRÉ.

Martes 24 de Marzo, de 15 a 17:30, Hogar de Ancianos de MIGUELETE.

Miércoles 25 de Marzo, de 14:30 a 17:00 horas en la Huerta Comunitaria de TARARIRAS (Dr. Iparraguerre entre Juan D. Bonjour y Juan Pignanesi)

La participación a esta actividad es libre y gratuita y cuenta con el apoyo y coordinación de los Municipios de CUFRÉ, MIGUELETE y TARARIRAS.