Ombúes de Lavalle: inauguración de la restauración de las letras corpóreas

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el Alcalde, Antonio Dávila; Concejales e integrantes de la delegación que efectuó la recorrida con motivo de las reuniones de trabajo con los Concejos Municipales, se llevó a cabo inauguración de la restauración de las letras corpóreas de la ciudad, y del nuevo mástil colocado en el acceso a la misma, donde también quedó instalada la bandera del Municipio.

A la hora de hacer uso de la palabra, Dávila comentó que las letras corpóreas representan la identidad de la localidad. Señaló que el lugar es un ícono de Ombúes de Lavalle y por tal motivo era sumamente necesario recuperarlo, y ponerlo en valor.

Explicó que se fortaleció la estructura, mejorando a su vez todo el entorno para que las letras corpóreas luzcan de la mejor manera.

Destacó también la inauguración del mástil, para portar la bandera del Municipio, la cual destacó como un símbolo de identidad, que representa el sentido de pertenencia de los ombuenses.

A su tiempo el Intendente Rodríguez señaló que en la jornada se vivió una oportunidad preciosa para demostrar que las obras pertenecen a todos, más allá de las administraciones que las ejecuten. El Jefe Comunal felicitó al municipio anterior encabezado por Marcelo Castro por haber instalado las letras corpóreas, y al actual municipio liderado por Dávila, por la concreción de estos trabajos.

El Intendente ponderó a la comunidad de Ombúes, definiéndola como trabajadora y constante, siendo merecedora de estas obras, coronadas por el mástil que porta la bandera de la comunidad.

Rodríguez expresó que la verdadera descentralización se manifiesta por el sentido de pertenencia de cada localidad, pero también por el sentido de pertenencia del departamento de Colonia en su totalidad.