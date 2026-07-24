Se llevó a cabo la clase magistral de Pizzas y Focaccias

Se desarrolló en las instalaciones del Centro Barrial El General la clase magistral de Pizzas y Focaccias, propuesta organizada por el Instituto de Hotelería y Gastronomía, en el marco de la celebración de sus 25 años.

La actividad contó con la presencia del director de Cultura de la Intendencia de Colonia, Mtro. Carlos Deganello; el Prof. Schubet Barragán, adjunto a la Dirección de Cultura; la directora del Instituto de Hotelería y Gastronomía, Prof. Gladys Meyer; el encargado del Centro Barrial El General, Mtro. Roberto Senosiain, y el Prof. Mario Moreira, encargado del desarrollo de las clases.

Durante la jornada las personas participantes conocieron diferentes técnicas de preparación, amasado, fermentación y elaboración de pizzas y focaccias, mediante explicaciones y demostraciones prácticas.

Desde la Dirección de Cultura a través del Centro Barrial El General agradece al Instituto de Hotelería y Gastronomía por acercar esta propuesta formativa a nuestro espacio, al Prof. Mario Moreira por compartir sus conocimientos, a las autoridades presentes y a todas las personas que participaron de la actividad