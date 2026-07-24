Locales

Campana suma nuevas obras para su comunidad

Con la presencia del Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, el Alcalde de Ombúes de Lavalle, Antonio Dávila, autoridades departamentales y locales, junto a vecinos, se inauguraron las letras corpóreas de Campana junto a su nueva iluminación. Asimismo, quedó inaugurada la iluminación del nuevo plan de MEVIR de la localidad.

Estas obras contribuyen a mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que fortalecen la identidad de la comunidad y reafirman el compromiso de continuar impulsando el desarrollo de cada localidad del departamento.

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