Agenda 2030 a fondo: Despersonalización, pérdida de indentidad, robo de cultura

NO TENDRÁS NADA Y SERÁS FELIZ.

Hay que pararse firme ante estos embates disfrazados de «modernidad y progresismo»; y «ponerle el cascabel al gato».

La sociedad toda. En este tema y otros.

Hay cuestiones que no «ameritan» debates : sí, respeto, cordura, consideración y conservación de nuestras raíces.

Y esto es el inicio. Hay que comenzar a decir NO.

¿ Cuál sería, donde estarían las violencias?

#quenoterobenlalibertaddevivirsaludablemente 👇👇👇:

📝PRENSA

«Actos protocolares bajo análisis: Asamblea Técnico Docente consultará a los colectivos qué piensan sobre rituales escolares»

«Si bien todavía no es un documento oficial, el objetivo es poder repensar ciertos protocolos que llevan décadas en el sistema escolar

La Asamblea Técnico Docente (ATD) le consultará a los colectivos qué piensan sobre ciertos rituales escolares como la promesa a la bandera o la entonación de la marcha ‘Mi Bandera’.

Los actos protocolares están bajo análisis.

La ATD busca consultarle a sus colectivos qué piensan sobre estos rituales. En el marco de una batería de preguntas en las que hay consultas de todo tipo, se incluyó esto que despertó la polémica de algunos sectores, aunque todavía no se trata de un documento oficial.

«La ATD nacional viene pensando en la forma escolar y los rituales escolares son parte de eso. Preguntarnos al respecto y ver qué piensan los maestros es fundamental para nosotros para después poder construir», comentó a Telemundo la presidenta de la Mesa Permanente de la ATD, Cecilia Notari.

La moción de la ATD lo que hace es consultarle a los docentes qué piensan sobre este tipo de rituales y a partir de ahí se verá si eso se convierte en una resolución para ser estudiada en 2026.

«El objetivo no es ir en contra de los valores patrióticos, es la forma de repensarnos y de ver cuáles son las formas en las que estamos desarrollando determinadas cuestionas», apuntó Notari».

«En ese sentido, comentó que si se hacen de otra forma «podrían dar el mismo mensaje, pero sin ejercer determinadas violencias».

La Educación – con las raras excepciones a la regla – en su mínima expresión, bajando «a los quintiles más bajos en cuánto a calidad y capacidad.

Mucho de política, poco de Enseñanza.

✍️Alex Hernández