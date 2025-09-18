Gira encabezada por el Director de Cultura, Maestro Carlos Deganello por varios lugares del departamento

Dirección de Cultura, informa que se llevó a cabo una gira encabezada por el Director de Cultura, Maestro Carlos Deganello, – por varios lugares del departamento de Colonia-, y la Asesora de la Dirección, Profesora Diana Olivera.

La recorrida incluyó:

* Biblioteca y Casa de la Cultura de Ombúes de Lavalle.

* Casa Evans en Conchillas, donde fueron recibidos por la Sociedad de Amigos.

* Municipio de Conchillas, con reunión junto al Alcalde Martín Hernández y la Concejal Gianela Fonte.

* Escuela del Hogar de Conchillas, manteniendo un encuentro con el equipo docente y la comisión de apoyo.