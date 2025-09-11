DeportesDestacadas

Liga Helvética: VALDENSE CAMPEÓN del Torneo Clausura

Se disputó la última fecha del Torneo Clausura en primera División A, con los juegos Artesano – Esparta que finalizó igualado sin goles.

Nacional de Nueva Helvecia venció 4 a 0 a Nacional de La Paz y Valdense 1 a 0 a Colegiales. Con estos resultados Atlético Valdense es el campeón del Torneo Clausura Copa “111 años de Periódico Helvecia” y jugará ante Esparta la semifinal / final del Copa Liga.

Esparta obtuvo la tabla anual y tendrá ventaja deportiva, de ganar la semifinal/final; será el campeón del año, mientras Atlético Valdense deberá ganar este encuentro para forzar un partido definitivo.

Valdense (1): Leandro Aguirre, Maximiliano Medina, Sebastián Díaz, Adriano Pereyra, Emiliano Silvera, Sebastián Planchón (Gonzalo Guichard ’63), Marcelo Díaz, Agustín García (Ricardo Barreto ’55), Luca Brassetti (Marcos Reyes ’72), Luis Gorocito, Alexis García.

Colegiales (0): Nicolás Viera, Santiago Calero (Emiliano Alvarez ’75), Agustín Ortiz, Emiliano Castro, Neris Bello, Mateo Sawchik (Pablo Hernández ’59), Matías González, Joaquín González, Facundo

Fuente: Liga Helvética
Foto: CACV

