La Dirección de Cooperación Internacional hizo un balance sobre la visita a Colombia
La Dirección de Cooperación Internacional brindó una conferencia de prensa para informar acerca de los resultados obtenidos en su reciente misión en Colombia. Se dieron detalles acerca de diferentes temas abordados con referencia a los puntos tratados concretamente sobre posibilidades de intercambios e interacción con diferentes puntos y ciudades de aquel país ,buscando el posicionamiento y visibilizar como destino aColonia mostrando las bondades del departamento en diferentes rubros.
Participó el Intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, en conferencia realizada en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental.