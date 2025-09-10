La Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes de informa que se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Sacramento, que será el próximo sábado 13 de septiembre, en el horario de 11:00 a 18:00 horas, en el Centro Cultural Nacional AFE.

Esta feria nuclea a decenas de emprendedores locales y es una oportunidad para promoverlos y apoyarlos, donde se ofrecerán una diversa gama de productos que incluyen gastronomía, artesanías, diseño, salud, belleza, productos sostenibles, vestimenta y accesorios.

La feria contará también con una plaza de comidas con food trucks, bebidas como jugos naturales, cerveza artesanal y tragos, enriqueciendo la experiencia para los asistentes.

Además, habrá presentaciones musicales en vivo y animación, creando un ambiente propicio para la comunidad y los visitantes.

Se invita a la población a disfrutar y apoyar el talento local en un evento con entrada libre, que combina cultura, gastronomía y emprendimiento en un ambiente familiar y festivo.

