Feria de Salud Rural en Riachuelo

A través de la Dirección de Cultura informa, este viernes 10 de octubre en la Escuela Rural N° 56 de Riachuelo, tuvo lugar una nueva Feria de Salud Rural.

Participó la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Acción Social con el Móvil de Salud y el Móvil Odontológico, realizando atención a los niños que así lo requieren asimismo el Equipo Técnico realizó talleres.

La Dirección de Tránsito brindó una charla sobre seguridad vial, sobre la ya clásica “Aula Móvil”, mientras que la Dirección de Cultura dijo presente con un taller a cargo del Docente de Danzas Folclóricas Paolo Overlay.

Las Feria de Salud Rural constituyen una acción articulada entre la Intendencia de Colonia, con participación del MSP, prestadores de salud públicos y privados, MIDES y ANEP.