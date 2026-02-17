La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para Cursos Particulares en las distintas Casas de la Cultura del departamento. La propuesta busca acercar oportunidades educativas y artísticas a toda la comunidad, promoviendo la participación y el acceso a la cultura.

Casas de la Cultura habilitadas para inscripciones:

* Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento Dirección: Rivera 346, Colonia del Sacramento, Colonia, Uruguay Teléfono: 4522 7000 Int (149)

* Casa de la Cultura “Coronel Ignacio Barrios” – Carmelo Dirección: 19 de Abril, Carmelo Teléfono: +598 4542 3840

* Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal David Evans – Conchillas Dirección: David Evans s/n esq. 24 de Octubre, Conchillas, Colonia, Uruguay Teléfono: 4577 2809

* Casa de la Cultura y Biblioteca América Moro – Ombúes de Lavalle Dirección: 25 de Mayo, 70003 Ombúes de Lavalle, Departamento de Colonia, Uruguay Teléfono: 4576 2993

Carmelo – Casa de la Cultura

* Milton Santana – Técnica vocal, análisis literario para interpretación de la voz 094 105 041

* Alejandra Siritto – Música (órgano, solfeo, acordeón y guitarra) 099 890 443

* Grupo Sonantes – Violín, viola, chelo y contrabajo (Ignacio Rodríguez, Anderson Maciel) 098 420 159

* Martín Estín – Club del Canto Amateur (adultos y adolescentes) 098 512 715

Colonia del Sacramento

* Marianela Rodríguez – Guitarra 099 764 461

* Fernando González Maya – Portugués 091 880 115

* Belén Vidal – Artes Plásticas / Dibujo y Pintura 099 457 524

* Candela Ricca – Danza y expresión corporal para niñas y niños. / Laboratorio Creativo (Adultos) 099 974 815

* Fernando Fraga – Pintura al óleo 099 279 027

* Jhonashell Hellbusch – Dibujo y Pintura (para todas las edades) 091 618 265

* Sonia Salaberry – Yoga 098 864 737

* Susana Espino – Cerámica para adultos 096 516 252

* Juan Benítez – Danza Contemporánea 092 088 877

* Maxi Pérez – Música 096 984 544

* Rosana Meliá – Clases de Piano 098 584 098

* Guillermina Hellbusch – Baile para jóvenes y adultos 098 839 445

Centro Cultural Nacional AFE (Colonia)

* Maikel Núñez – Jennifer Castro – Danza Folklórica 095 427 796 – 094 845 058

Centro Cultural Bastión del Carmen

Melissa Iglesias – Flamenco 092 230 389

Centro Cultural Cine Rex (Tarariras)

Maikel Núñez – Jennifer Castro – Danza Folklórica 095 427 796 – 094 845 058

Casa de la Cultura Ombúes de Lavalle

* Daniel Carro – Tango – 099 520 093

* Taller Psicología para Adultos – “Habitar lo que nos pasa” Celina Rodriguez – 098 645 561

* Taller Psicología para Jóvenes – “Entender lo que me pasa” Celina Rodriguez – 098 645 561

* Carlos Viera – Folclore para niños 099 080 248

* Marcela Vickaka – Informática 091 602 947

* Evangelina Betancur – Zumba +598 98 893 500

* Fany Acosta – Dibujo -092 240 132

Conchillas

* Miriam Rossotti – Cursos varios 092 407 448