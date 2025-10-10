ComunicadosDestacadasIMCLocales

Funcionarios del Sistema Departamental de Bibliotecas participaron en actividades de relevancia en Montevideo

A través de la Dirección de Cultura, informa que funcionarios del Sistema Departamental de Bibliotecas – Colonia – participaron recientemente en actividades de gran relevancia en Montevideo.

En primer lugar, realizaron una visita a la 47ª Feria Internacional del Libro, importante espacio de encuentro con autores, editoriales y experiencias vinculadas a la promoción de la lectura, que contribuye a la actualización y fortalecimiento de las propuestas culturales y educativas del sistema.

Asimismo, llevaron a cabo una recorrida por el Centro Cultural de España, donde conocieron en detalle el servicio de Ludoteca, con el propósito de analizar su posible implementación en las bibliotecas departamentales.

Este recurso representa una oportunidad para enriquecer los espacios de juego, aprendizaje y creatividad disponibles para la comunidad.

Publicaciones relacionadas

Celebración del Día Nacional del Circo

1 de octubre de 2025

Edil colorado Gabriel Gabbiani solicitó a la Intendencia revalorizar a Juan Lacaze como Ciudad de la Nochebuena

5 de marzo de 2025

La «Princesita» Betina Albin y Nicolás Espinosa triunfaron en Montevideo

3 de agosto de 2025

Esparta es el Campeón de la Liga Helvética

22 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba