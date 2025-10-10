Funcionarios del Sistema Departamental de Bibliotecas participaron en actividades de relevancia en Montevideo

A través de la Dirección de Cultura, informa que funcionarios del Sistema Departamental de Bibliotecas – Colonia – participaron recientemente en actividades de gran relevancia en Montevideo.

En primer lugar, realizaron una visita a la 47ª Feria Internacional del Libro, importante espacio de encuentro con autores, editoriales y experiencias vinculadas a la promoción de la lectura, que contribuye a la actualización y fortalecimiento de las propuestas culturales y educativas del sistema.

Asimismo, llevaron a cabo una recorrida por el Centro Cultural de España, donde conocieron en detalle el servicio de Ludoteca, con el propósito de analizar su posible implementación en las bibliotecas departamentales.

Este recurso representa una oportunidad para enriquecer los espacios de juego, aprendizaje y creatividad disponibles para la comunidad.