UDE: Lanzamiento del plan de becas de estudio en dicho centro educativo

En las instalaciones de la Universidad de la Empresa (UDE) en Colonia, con la presencia del Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, la Secretaria General de la comuna Ma. Belén Rico Skerl, el Director General de UDE Gustavo Abuchalja y el Director de UDE Colonia Cr. Mario Vázquez, se realizó el lanzamiento del plan de becas de estudio en dicho centro educativo. Estuvieron presentes también directores de la Intendencia de Colonia, demás representantes de UDE, estudiantes y miembros de la prensa.

El acuerdo supone la ampliación del sistema de becas para carreras y programas en Colonia, con el objetivo de abrir puertas al talento local, impulsando la continuidad educativa.

A la hora de hacer uso de la palabra, el director de UDE Colonia manifestó que significa un placer compartir esta instancia con el Intendente Rodríguez acerca del gran acuerdo al que han llegado la Universidad de la Empresa y la Intendencia de Colonia. Explicó los detalles del convenio que apunta a llegar a todo el departamento, tal cual el sentir del Jefe Comunal a través de la política descentralizadora de la gestión.

Informó que las becas se distribuyen en 500 totales para cursos cortos virtuales de especialización, como técnicas de ventas profesionales, neuro marketing, ventas B2B, liderazgos en mandos medios, Excel básico y avanzado, educación financiera, dirección de capital humano, negociación efectiva, PNL, Bootcamp, IA, liderazgo de impacto, creatividad y comunicación, datos y Power, de dos meses de duración.

También 500 becas al 70% para analistas, programas, diplomados, certificados y experto en turismo, de un año de duración, abarcando analista en comercio exterior, analista en marketing, marketing digital, recursos humanos, formulación y evaluación de proyectos, negocios digitales, periodismo, programa de formación en mandos medios, community manager, diplomado en fisioterapia, tomografía, certificados en IA, experto en turismo y entretenimiento y en tercer lugar 500 becas al 60% para tecnicaturas, carreras de grado, posgrados, maestrías y doctorados de cada facultad, son carreras de 2 a 4 años de duración, a saber: educación física licenciatura en fisioterapia, en imagenología, administración, recursos humanos, comercio exterior, economía y finanzas, relaciones internacionales, abogacía, escribanía, diseño gráfico, diseño de indumentaria, diseño industrial, informática, logística e ingeniera informática.

Posteriormente, durante su alocución, Abuchalja en nombre de las autoridades de la Universidad de la Empresa, brindó la bienvenida a este convenio histórico que marca un crecimiento en el corazón de Colonia. Destacó que la población del departamento tiene las puertas abiertas a la Universidad de la Empresa para tener la oportunidad de ser libres a través del conocimiento, mencionó a su vez que el objetivo de este convenio es académico, propiciado por la Intendencia de Colonia y la propia UDE. Agradeció a todos los que hicieron posible este convenio, procurando siempre ser proactivos a que la ciudadanía tenga una oportunidad de vida con visión de futuro.

Finalmente, el Intendente Rodríguez ponderó la generosidad de la UDE por la firma del convenio, con estas 1500 becas. El Jefe Comunal destacó también el sentido de pertenencia de la Universidad de la Empresa con Colonia, a la vez que resaltó que para el departamento es un privilegio contar con un centro de estudios de estas características. Informó que la tarea de la intendencia recaerá principalmente en contar con gente idónea para estudiar el perfil de los solicitantes, a la vez que remarcó lo gratificante que es poder brindar oportunidades de estudio para la gente del departamento.

La Intendencia de Colonia, iniciará el proceso de instrumentación de este nuevo sistema de becas, que será comunicado a toda la población en las próximas semanas.