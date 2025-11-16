Convocatoria a artistas plásticos y fotógrafos a participar en la muestra colectiva “30 Años de Colonia del Sacramento: Patrimonio Vivo”

A través de la Dirección de Cultura, convoca a artistas plásticos y fotógrafos del departamento a participar en la muestra colectiva “30 Años de Colonia del Sacramento: Patrimonio Vivo”, en conmemoración del trigésimo aniversario de la declaratoria del Casco Histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO (1995–2025).

Objetivo

La exposición busca reunir obras que celebren la identidad, los paisajes, la arquitectura y la vida cotidiana vinculada al Casco Histórico, resaltando el valor patrimonial que distingue a Colonia en el mundo.

Participantes

• Podrán postularse artistas plásticos y fotógrafos con residencia en el Departamento de Colonia.

• Se aceptarán propuestas individuales en las categorías de Artes Plásticas (pintura, dibujo, grabado, etc.) y Fotografía.

Temática

Las obras deberán reflejar la celebración de Colonia como Patrimonio Histórico de la Humanidad, incluyendo:

• Lugares icónicos y rincones del Casco Histórico.

• Elementos arquitectónicos, históricos o culturales.

• Acontecimientos y visiones artísticas que exalten la riqueza patrimonial.

Muestra

• Lugar: Foyer “Johanna Galvao” del Centro Cultural Bastión del Carmen, Colonia del Sacramento.

• Fechas: Del 4 al 8 de diciembre de 2025.

• Apertura: 4 de diciembre (horario a confirmar).

Inscripción

• Plazo: Hasta el miércoles 20 de noviembre de 2025.

• Contacto:

Tel.: 4522 7000 (Interno 160)

Correo: cultura@colonia.gub.uy

Al inscribirse, cada artista deberá indicar nombre completo, cédula, datos de contacto, cantidad máxima de obras, técnica y dimensiones aproximadas.

Selección

La Dirección de Cultura definirá la cantidad de obras por artista según el espacio disponible, garantizando al menos una obra por participante.