El sábado 8 de noviembre se realizará la Jornada Internacional de Limpieza de Costas en playas del departamento de Colonia

Con la coordinación de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA, antes DINAMA) del Ministerio de Ambiente (MA), el Departamento de Higiene de la Intendencia de Colonia, los Municipios costeros, el Grupo Ambiental “Panda”, y distintas organizaciones civiles y comisiones de vecinos, el sábado 8 de noviembre se llevará a cabo la Jornada Internacional de Limpieza de Costas 2025 en el departamento de Colonia.

La misma es promovida a nivel global desde hace 40 años por la Asociación Civil Ocean Conservancy, con sede en Washington (EEUU), con la intervención de 126 países, entre ellos Uruguay, y cuenta a escala mundial con la participación de numerosas asociaciones civiles.

Este año, las playas del departamento de Colonia donde los voluntarios de cualquier edad pueden participar son las siguientes:

De 9:00 a 11:00 hs.

Nueva Palmira

Carmelo

Conchillas

Juan Lacaze: Playa Verde y Playa Charrúa

El Ensueño

Santa Ana

Artilleros

Costa del Inmigrante: Blancarena, Britópolis, Fomento, Los Pinos, Santa Regina.

Campamento Artigas (ACJ) y Brisas del Plata.

De 10:00 a 12:00 hs.

Colonia del Sacramento: Playa Oreja de Negro.

Como es de público conocimiento, se trata de una jornada de la cual participan voluntarios que aportan su entusiasmo y las ganas de crear conciencia ambiental en nuestro país, entre ellos representantes de instituciones de educación públicas y privadas, comisiones vecinales, instituciones sociales, asociaciones civiles y grupos ambientalistas.

Los voluntarios se movilizan en grupos orientados por un coordinador. Todo el material para la recolección de residuos (gorros identificatorios, guantes, bolsas, planillas, bolígrafos, etc.) es proporcionado por Ocean Conservancy a través de la DINACEA, en tanto las Intendencias y los Municipios colaboran con camiones recolectores, personal y otros servicios.

La jornada del sábado 8 apunta a recoger desechos no orgánicos (plásticos, botellas, tapitas, latas, aerosoles, nylon, etc.), pero no se removerán juncos, resaca ni camalotes, tarea que depende de la Dirección de Higiene y Servicios, encargada de la parte operativa.

Reiteradamente se ha señalado la importancia de que niños, jóvenes y adultos aprendan a respetar y a conservar el ambiente a través de este tipo de actividades, y se ha destacado la importante articulación entre distintos estamentos del Estado, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, entre públicos y empresas privadas, y entre el Estado y distintas asociaciones civiles y ONGs.

Entre éstas, se destacan, por ejemplo, el Grupo Panda Educación Ambiental (fundado en 1992, que fue el pionero en esta tarea en la ciudad de Colonia y hoy coorganiza la jornada, con una participación de larga data y una importante experiencia acumulada en este tipo de jornadas y en educación ambiental en Colonia del Sacramento y otros puntos del país), el Movimiento Scout y distintas comisiones, entidades e instituciones educativas, entre ellas las escuelas, los liceos y las escuelas técnicas, la Alianza Cultural Uruguay-EEUU y otras, que permiten llevar adelante este tipo de iniciativas que contribuye al cuidado de nuestras playas y al disfrute de todos quienes hacen uso de ellas.

Se exhorta y anima a instituciones y ciudadanos, de cualquier edad, a sumarse y participar en esta iniciativa que se enmarca dentro de la plataforma de sostenibilidad que los gobiernos y las organizaciones civiles promueven a nivel mundial, con el objetivo de cuidar el ambiente y contribuir a transformar el planeta en un lugar más amigable para todos sus habitantes.