15 de agosto, Día de la Fraternidad Valdense

En el año 1833, un grupo de valdenses comenzaron a reunirse en las alturas de las montañas de Angroña, que, a partir de 1853 fue de participación plena, concretándose todos los años para cantar himnos, escuchar la predicación y recordar la historia gloriosa de los padres, dado que las primeras comunidades valdenses debían respetar el feriado religioso católico del 15 de agosto. Esta festividad surge como respuesta a una profunda crisis religiosa que vivían las comunidades por aquel tiempo, un aletargamiento, un dejar estar, un dejar pasar. En este tiempo se provoca el reavivamiento de la fe en las comunidades valdenses de los añorados valles.

Si bien esta situación provocó nuevos conflictos y diferencias, fue el espíritu de renovación y de compromiso que animó a los valdenses a tomar ese día de festividad católica, que debían respetar no trabajando, para celebrarlo en comunidad con el renacer de la fe y el deseo de ser valdense con un sentimiento pleno puesto en la confianza del Jesús resucitado, entendiendo que la mejor enseñanza es la lectura de la Biblia, para edificación de todos y todas; como expresión profunda del amor de Dios.

El sínodo italiano de 1949 lo declara “Día de la Fraternidad Valdense” al 15 de agosto y en la Conferencia de 1950 lo establecen para las comunidades del Río de la Plata.

En la actualidad el día de la Fraternidad Valdense se recuerda y celebra como lo siente y vive cada comunidad.

Es tiempo de renovar el compromiso de testimoniar a nuestro Dios de diferentes maneras, abriendo puertas de esperanza, con los ojos puestos en el andar, buscando justicia con una mirada de amor al proclamar la fe; renovando nuestro espíritu festivo fraterno, como un solo cuerpo, en unidad y comunión en Cristo Jesús.

Nelda Eichhorn

Miembro de Mesa Valdense