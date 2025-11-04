A través de la Unidad Pymes – Colonia se brindó apoyo a la Tercera Feria Ecológica de Colonia Valdense, una iniciativa declarada de interés por el Ministerio de Ambiente y reconocida como Interés Departamental. Este evento reunió a la comunidad en torno a un importante enfoque en el desarrollo sostenible, el consumo responsable y la cultura ambiental.

La feria, que se llevó a cabo en el emblemático espacio conocido como “La Casona”, contó con la destacada presencia de Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Durante el evento, Nario presentó el reciente Decreto 179/025, que regula la donación de alimentos en condiciones aptas para el consumo, con el objetivo de reducir el desperdicio de estos recursos esenciales.

La tercera edición de la Feria Ecológica reunió a una veintena de emprendimientos sustentables, ofreciendo a los asistentes una variedad de talleres y actividades que promovieron el compromiso con el medio ambiente. Entre las actividades destacadas, se realizó el taller “Aquí no se tira nada”, dirigido por Sylvana Cabrera, chef y autora de libros dedicados a la concientización sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA).

Desde la Unidad Pymes y bajo el programa «Colonia Está de Ferias», apoyamos con entusiasmo este tipo de iniciativas que buscan transformar los residuos en recursos valiosos y fomentar un cambio hacia una economía más eficiente y sostenible.